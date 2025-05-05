Дмитрий Радченко: в борьбе за чемпионство РПЛ от «Зенита» уже ничего не зависит

Российский экс-футболист Дмитрий Радченко высказался по поводу чемпионской гонки в Российской Премьер-Лиге сезона-2024/2025.

«От «Зенита» уже ничего не зависит в борьбе за чемпионство. Любая потеря очков в последних трёх встречах заставит забыть о золотых медалях. Задача на матч для футболистов должна быть предельно ясной — играть только на победу. Отсюда конкретный выбор состава и тактики. Тренерскому штабу «Зенита» не стоит ломать над этим голову.

Многое зависит от «Краснодара». Справится ли команда с давлением и психологическим фактором? Кажется, что у «быков» золотые медали уже в кармане: осталось три тура, и надо набрать всего четыре очка. Однако всё это может сыграть злую шутку. Такое было и в прошлом сезоне, когда «Краснодар» был в одном шаге от золота. Мне кажется, сейчас эта команда стала намного опытнее и увереннее», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После 27 матчей Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», который набрал 61 очко. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший 57 очков после 27 встреч. Замыкает тройку лидеров московский ЦСКА. Команда Марко Николича набрала 52 очка.