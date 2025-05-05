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Маркиньос: «Спартак» должен всегда быть лучшим

Маркиньос: «Спартак» должен всегда быть лучшим
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Полузащитник «Спартака» Маркиньос высказался о шансах красно-белых на победу в Фонбет Кубке России.

«Каковы шансы войти в тройку по итогам сезона и победить в кубке? Мы боролись до последней минуты, потому что мы — «Спартак». «Спартак» должен всегда быть лучшим. Что касается кубка, мы будем работать, чтобы выйти в финал», — приводит слова Маркиньоса ТАСС.

15 мая «Спартак» дома сыграет с «Ростовом» в финале «Пути регионов» Кубка России. Победитель этой пары встретится в суперфинале с сильнейшим в матче «Зенита» и ЦСКА. После 27 игр Российской Премьер-Лиги первое место занимает «Краснодар», набравший 61 очко. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший 57 очков после 27 игр. Замыкает тройку лидеров чемпионата России ЦСКА с 52 очками.

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