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Игрок «Факела» Калинин: с Шалимовым мы вернули наш чуть наглый футбол

Игрок «Факела» Калинин: с Шалимовым мы вернули наш чуть наглый футбол
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Игрок «Факела» Игорь Калинин высказался о работе под руководством главного тренера Игоря Шалимова. По словам футболиста, при этом специалисте воронежская команда вернула свой фирменный «наглый футбол».

«Игорь Михайлович доступно всё объясняет. Я давно его знаю — он меня брал в «Краснодар». Он амбиционный тренер. С его приходом мы вернули свой чуть наглый футбол. С «Рубином» была глупость, должны были обыгрывать. В остальном всё детские ошибки. Со «Спартаком» — тоже. Мы быстро перестроились, знаем все требования Игоря Михайловича», — сказал Калинин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После 27 сыгранных матчей «Факел» располагается на последней, 16-й строчке в турнирной таблице Российской-Премьер-Лиги, набрав 16 очков.

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