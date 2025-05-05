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Тони Кроос рассказал, кого считает лучшим центральным полузащитником мира

Тони Кроос рассказал, кого считает лучшим центральным полузащитником мира
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Бывший полузащитник мадридского «Реала» и сборной Германии Тони Кроос высказался о футболисте каталонской «Барселоны» и национальной команды Испании Педри.

«Педри — лучший игрок на своей позиции, на мой взгляд. Педри — это игрок, которого не хватает, когда он не играет, неважно против кого. Он не только забивает голы, он не только ассистирует. Он даёт вам решения. Я посмотрел, что Педри делает в этом сезоне, и только в Лиге чемпионов он отыгрывает по 52 соперника за матч, в Ла Лиге всё ещё более экстремально: он отыгрывает 59 соперников за встречу! Он обводит по 11-12 защитников за матч, что является самым сложным для полузащитника. Он лучший. И если вам не хватает такого футболиста, вы это заметите», — приводит слова Крооса журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

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