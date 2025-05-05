Объявлена судейская бригада на ответный матч 1/2 финала ЛЧ «Интер» — «Барселона»

УЕФА объявил о назначений арбитров на ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между «Интером» и «Барселоной». Игру, которая пройдет во вторник, 6 мая, в Милане (Италия), обслужит бригада арбитров под руководством главного рефери Шимона Марциняка. Начало — в 22:00 мск.

В качестве ассистентов главного арбитра выступят Томаш Листкевич и Адам Купсик. Обязанности четвёртого арбитра будет выполнять Павел Рачковски. За VAR будет отвечать Деннис Хиглер, а помогать ему будет Пол ван Букель.

В первом матче эти команды сыграли вничью со счётом 3:3. На стадии 1/4 финала турнира «Барселона» по сумме двух встреч прошла дортмундскую «Боруссию» (5:3). «Интер» в четвертьфинале переиграл «Баварию» (4:3).