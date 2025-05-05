Синицын рассказал, от чего будет зависеть результат матча ЦСКА — «Краснодар»

Бывший голкипер «Краснодара» Андрей Синицын рассказал, от чего будет зависеть результат матча 28-го тура РПЛ между «быками» и ЦСКА.

«У «Краснодара», помимо ЦСКА, матчи с «Оренбургом» и с «Динамо». Оренбуржцы только что сыграли вничью с «Локомотивом». Они все бьются, у них даже есть призрачные шансы на сохранение прописки в РПЛ. Понятно, что в матче с ЦСКА не будет бесшабашной игры. Если «быки» первыми забьют — отдадут инициативу, а если первыми пропустят — начнут больше раскрываться.

В РПЛ нет команд, которые постоянно побеждают или проигрывают. Предстоящая встреча будет матчем с подоплёкой в плане призовых мест. ЦСКА туда стремится, а «Краснодар» — вот-вот и выиграет золотые медали. Психологический момент будет иметь немалую степень важности. Обе команды подходят к этому матчу в хорошей форме — будет интересная игра», — сказал Синицын в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.