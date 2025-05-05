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Назначены арбитры ответного полуфинального матча Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Арсенал»

Назначены арбитры ответного полуфинального матча Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Арсенал»
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УЕФА объявил о назначении судей на ответный поединок 1/2 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Арсеналом». Встречу, которая состоится в среду, 7 мая, в Париже (Франция), обслужит бригада рефери под руководством главного арбитра Феликса Цвайера. Начало — в 22:00 мск.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
07 мая 2025, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Арсенал
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В качестве ассистентов главного арбитра выступят Роберт Кемптер и Кристиан Диц. Обязанности четвёртого арбитра будет выполнять Харм Осмерс. За VAR будет отвечать Бастиан Данкерт, а помогать ему будет Беньямин Бранд.

В первом матче победу одержал «Пари Сен-Жермен» (1:0). На стадии 1/4 финала турнира «ПСЖ» одолел «Астон Виллу» (5:4). «Арсенал» переиграл «Реал» (5:1).

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