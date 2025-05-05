Назначены арбитры ответного полуфинального матча Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Арсенал»

УЕФА объявил о назначении судей на ответный поединок 1/2 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Арсеналом». Встречу, которая состоится в среду, 7 мая, в Париже (Франция), обслужит бригада рефери под руководством главного арбитра Феликса Цвайера. Начало — в 22:00 мск.

В качестве ассистентов главного арбитра выступят Роберт Кемптер и Кристиан Диц. Обязанности четвёртого арбитра будет выполнять Харм Осмерс. За VAR будет отвечать Бастиан Данкерт, а помогать ему будет Беньямин Бранд.

В первом матче победу одержал «Пари Сен-Жермен» (1:0). На стадии 1/4 финала турнира «ПСЖ» одолел «Астон Виллу» (5:4). «Арсенал» переиграл «Реал» (5:1).