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Егор Титов: Ливай Гарсия не виноват, что «Спартак» купил его за такие деньги

Егор Титов: Ливай Гарсия не виноват, что «Спартак» купил его за такие деньги
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Бывший полузащитник и капитан московского «Спартака» Егор Титов высказался об адаптации нападающего Ливая Гарсии в стане красно-белых, а также поделился мнением о высокой стоимости форварда. По данным СМИ, «Спартак» заплатил за игрока сборной Тринидада и Тобаго около € 20 млн.

«Про деньги правильно он сказал, что это уже вопрос не к нему, сегодня рынок такой. Если ещё 20 лет назад € 20 млн — это были бешеные деньги, то сегодня это просто обычная трансферная сумма, потому что цены улетают за 100 млн. Это рынок.

Второе — он не виноват, что его купили за эти деньги. Купили, значит, он нужен. Ну и самое главное — доверие и адаптация. Потихоньку парень проходит адаптацию. Уверен, что партнёры его поддерживают, если учесть, что в команде много иностранцев, которые общаются между собой и дают ему эту поддержку. Думаю, не за горами времена, когда он начнёт забивать и в чемпионате. Ведь все мы помним ситуацию с Угальде. Так что парню надо просто доверять. Я надеюсь, что у него всё будет хорошо», — приводит слова Титова Metaratings.

27-летний нападающий перешёл в «Спартак» из афинского АЕКа минувшей зимой. За этот период он принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

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