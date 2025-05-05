Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Андрей Аршавин назвал главную силу «Зенита»

Андрей Аршавин назвал главную силу «Зенита»
Комментарии

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Андрей Аршавин назвал главную силу сине-бело-голубых.

«Сейчас тройка Барриос-Вендел-Глушенков является главной силой «Зенита». Вендел летом уйдёт, и его в любом случае придётся кем-то заменить. Клаудиньо не удалось найти замену, хотя видно, что «Зенит» хотел зимой. Не получилось зимой по причинам, не связанным с футболом. Имеющиеся игроки точно соответствуют уровню «Зенита», — приводит слова Аршавина Metaratings.

После 27 матчей Российской Премьер-Лиги первое место занимает «Краснодар», набравший 61 очко. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший 57 очков после 27 игр. Замыкает тройку лидеров чемпионата России ЦСКА с 52 очками после 27 встреч.

Материалы по теме
Ерохин: «Зенит» сам усложнил игру с «Пари НН» — не хватило эмоций в первом тайме
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android