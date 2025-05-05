Андрей Аршавин назвал главную силу «Зенита»

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Андрей Аршавин назвал главную силу сине-бело-голубых.

«Сейчас тройка Барриос-Вендел-Глушенков является главной силой «Зенита». Вендел летом уйдёт, и его в любом случае придётся кем-то заменить. Клаудиньо не удалось найти замену, хотя видно, что «Зенит» хотел зимой. Не получилось зимой по причинам, не связанным с футболом. Имеющиеся игроки точно соответствуют уровню «Зенита», — приводит слова Аршавина Metaratings.

После 27 матчей Российской Премьер-Лиги первое место занимает «Краснодар», набравший 61 очко. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший 57 очков после 27 игр. Замыкает тройку лидеров чемпионата России ЦСКА с 52 очками после 27 встреч.