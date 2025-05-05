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Мбаппе превзошёл достижение Роналду в дебютном сезоне за «Реал»

Мбаппе превзошёл достижение Роналду в дебютном сезоне за «Реал»
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Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе отличился дублем в матче 34-го тура Ла Лиги с «Сельтой» (3:2). Таким образом, француз забил свои 35-й и 36-й голы в дебютном сезоне за «сливочных». Помимо этого, на счету игрока пять результативных передач.

Испания — Примера . 34-й тур
04 мая 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
3 : 2
Сельта
Виго
1:0 Гюлер – 33'     2:0 Мбаппе – 39'     3:0 Мбаппе – 48'     3:1 Родригес – 69'     3:2 Сведберг – 76'    

По числу голевых действий Мбаппе обогнал бывшего нападающего «Королевского клуба» Криштиану Роналду. На счету португальца в сезоне-2009/2010 было 33 гола и восемь результативных передач.

Стоит отметить, что португальцу для достижения отметки в 41 голевое действие потребовалось 35 игр, француз побил рекорд Роналду в своём 52-м матче за клуб.

Килиан Мбаппе выступает за «Реал» с 2024 года после перехода из «Пари Сен-Жермен». Криштиану Роналду играл за «сливочных» с 2009 по 2018 год. Сейчас португалец выступает за «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.

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