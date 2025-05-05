Юрий Сёмин считает, что дубль Соболева в матче с «Пари НН» придаст тому уверенности

Российский тренер Юрий Сёмин прокомментировал выступление форварда «Зенита» Александра Соболева в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари НН» (2:1). Соболев забил оба мяча своей команды.

«Дубль Соболева в ворота «Пари НН» даст ему определённую уверенность. Два забитых мяча — очень важны для него. Ему, в первую очередь, нужно выиграть конкуренцию у футболистов, которые есть в «Зените».

Вполне возможно, что на следующий матч Соболев выйдет в стартовом составе. Если Александр будет больше работать, то будет забивать больше мячей», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.