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«Крылья Советов» — «Динамо» Москва: стартовые составы команд на матч 27-го тура РПЛ

«Крылья Советов» — «Динамо» Москва: стартовые составы команд на матч 27-го тура РПЛ
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Сегодня, 5 мая, состоится заключительный матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встретятся самарские «Крылья Советов» и московское «Динамо». Игра пройдёт на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре. Матч обслужит бригада арбитров, которую возглавит Евгений Буланов (Саранск). Стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
05 мая 2025, понедельник. 18:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы играющих команд:

«Крылья Советов»: Песьяков, Рассказов, Гапонов, Бейл, Костанца, Печенин, Ороз, Зиньковский, Олейников, Бабкин, Сергеев.

«Динамо»: Лунёв, Скопинцев, Фернандес, Маричаль, Касерес, Глебов, Карраскаль, Чавес, Бителло, Гладышев, Нгамалё.

После 26 сыгранных матчей «Крылья» располагаются на 10-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков. «Динамо» после аналогичного количества игр занимает пятое место, заработав 47 очков.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
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