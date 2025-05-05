В ФНЛ отреагировали на намерение «Урала» обратиться в ФИФА и УЕФА из-за судейства

Футбольная национальная лига (ФНЛ) отреагировала на намерение екатеринбургского «Урала» обратиться в ФИФА и УЕФА из-за судейства.

«ФНЛ ознакомилась с обращением футбольного клуба «Урал» по итогам матча 31-го тура Мелбет Первой Лиги «Родина» — «Урал» и относится к нему, а также к упомянутым эпизодам с максимальной серьёзностью.

В соответствии с нормами, клубу необходимо направить официальное заявление в ЭСК РФС для проведения проверки работы арбитра, что и было рекомендовано «Уралу» в рабочем разговоре президента ФНЛ Наиля Измайлова и президента «Урала» Григория Иванова.

Лига максимально заинтересована в том, чтобы соревнования под эгидой ФНЛ проходили честно и качественно. Со своей стороны готовы оказать необходимое содействие в рамках установленных процедур и обеспечить взаимодействие сторон. Все решения должны приниматься на основе экспертной оценки и в строгом соответствии с регламентирующими документами», — заявили корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову в пресс-службе ФНЛ.