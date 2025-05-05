Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Крыльев Советов» Солдатенков пропустит матч с «Динамо» из-за простуды

Защитник «Крыльев Советов» Солдатенков пропустит матч с «Динамо» из-за простуды
Александр Солдатенков
Комментарии

Защитник самарских «Крыльев Советов» Александр Солдатенков пропустит матч с московским «Динамо» из-за недомогания.

«Александр Солдатенков пропустит матч с «Динамо» из-за простуды. Последние три дня он не тренировался с командой», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову в «Крыльях Советов».

В нынешнем сезоне Солдатенков провёл за «Крылья Советов» 24 матча во всех турнирах. Действующий трудовой договор игрока с нынешним клубом рассчитан до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 28-летнего футболиста составляет € 4 млн.

Материалы по теме
«Спартаку» и «Краснодару» гарантированы очки? Какое «Динамо» без Лички? Интриги тура РПЛ
«Спартаку» и «Краснодару» гарантированы очки? Какое «Динамо» без Лички? Интриги тура РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android