Защитник «Крыльев Советов» Солдатенков пропустит матч с «Динамо» из-за простуды

Защитник самарских «Крыльев Советов» Александр Солдатенков пропустит матч с московским «Динамо» из-за недомогания.

«Александр Солдатенков пропустит матч с «Динамо» из-за простуды. Последние три дня он не тренировался с командой», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову в «Крыльях Советов».

В нынешнем сезоне Солдатенков провёл за «Крылья Советов» 24 матча во всех турнирах. Действующий трудовой договор игрока с нынешним клубом рассчитан до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 28-летнего футболиста составляет € 4 млн.