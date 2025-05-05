Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Антон Шунин решил завершить профессиональную карьеру

Антон Шунин решил завершить профессиональную карьеру
Комментарии

Бывший вратарь московского «Динамо» Антон Шунин в ближайшее время объявит о завершении карьеры футболиста. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

18 мая на матче «Динамо» с «Акроном» состоится церемония, посвящённая решению Шунина.

«Зимой вратарь вёл переговоры с кипрским «Аполлоном», но в итоге отказался от переезда на Кипр и решил сконцентрироваться на своих проектах в бизнесе», — добавил источник «Чемпионата».

Шунин является воспитанником «Динамо». За взрослую команду он выступал с 2007 года. За этот период вратарь принял участие в 366 матчах во всех турнирах, 125 из которых отыграл «на ноль». В прошлом сезоне Антон Шунин принял участие в 20 матчах во всех турнирах, три из которых отыграл «на ноль».

Материалы по теме
«Буду счастлив провести всю жизнь в одном клубе». Определяющая зима рекордсмена «Динамо»
Эксклюзив
«Буду счастлив провести всю жизнь в одном клубе». Определяющая зима рекордсмена «Динамо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android