Антон Шунин решил завершить профессиональную карьеру

Бывший вратарь московского «Динамо» Антон Шунин в ближайшее время объявит о завершении карьеры футболиста. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

18 мая на матче «Динамо» с «Акроном» состоится церемония, посвящённая решению Шунина.

«Зимой вратарь вёл переговоры с кипрским «Аполлоном», но в итоге отказался от переезда на Кипр и решил сконцентрироваться на своих проектах в бизнесе», — добавил источник «Чемпионата».

Шунин является воспитанником «Динамо». За взрослую команду он выступал с 2007 года. За этот период вратарь принял участие в 366 матчах во всех турнирах, 125 из которых отыграл «на ноль». В прошлом сезоне Антон Шунин принял участие в 20 матчах во всех турнирах, три из которых отыграл «на ноль».