Юрий Сёмин назвал причины неудачной игры «Спартака» весной

Экс главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о результатах «Спартака» в весенней части сезона Российской Премьер-Лиги.

«Станкович никогда не работал с командами, когда зимний перерыв длится больше трёх месяцев. Может, что-то не получилось в подготовке, что-то не предусмотрели. Но у «Спартака» хорошие эмоции!

Эти эмоции были с достаточно большими ошибками. Они и привели к тому, что «Спартак» не смог составить конкуренцию», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

После 27 сыгранных матчей «Спартак» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 51 очко. В следующем туре подопечные Деяна Станковича сыграют с московским «Динамо».