«Он ужасный тренер». Бывший нападающий «Фенербахче» раскритиковал Жозе Моуринью

Бывший нападающий «Фенербахче» Элвир Бальич раскритиковал тактику тренера Жозе Моуринью и обвинил его в разрушении команды после поражения клуба от «Бешикташа» со счётом 0:1 в воскресенье, 5 мая, в рамках 34-го тура турецкой Суперлиги. Он также призвал «Фенербахче» расстаться с Моуринью в конце текущего сезона.

«Я не думаю, что Жозе Моуринью — хороший тренер. На самом деле он ужасный тренер, и он насмехается над нами. Он снова удивил нас, выпустив такой стартовый состав на игру. Как у него может быть такая тактика, такие предпочтения в отношении футболистов? Это называется шуткой. Он не может разрушить такую команду своим эгоизмом и высокомерием. Извините, но он совершал нелепые поступки.

Я умоляю вас не продолжать сотрудничество с этим человеком. Я больше не уважаю Моуринью. А что касается футболистов, я хочу сказать следующее: чемпионат может быть проигран, но не без борьбы в таком матче. Была ли у «Фенербахче» тактика? Они вообще играют?» — приводит слова экс-нападающего Goal.

«Фенербахче» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Турции, набрав 75 очков. От лидирующего «Галатасарая» команда отстаёт на восемь очков за четыре тура до конца сезона. Моуринью возглавил «Фенербахче» летом 2024 года.