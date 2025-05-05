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Юрий Сёмин: «Краснодар» в состоянии дойти путь до чемпионства РПЛ

Юрий Сёмин: «Краснодар» в состоянии дойти путь до чемпионства РПЛ
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Российский тренер Юрий Сёмин высказался о чемпионской гонке в РПЛ.

«Краснодар» — фаворит в борьбе за чемпионство. Они в турнирной таблице на первом месте, практически весь сезон в лидерах. Это говорит о том, что «Краснодар» и Мусаев работают очень качественно и хладнокровно. У них есть игроки хорошего уровня.

Мусаев не меняет так часто состав, как другие тренеры. Поэтому у него есть шансы победить. Чемпионом становятся не те команды, которые имеют в обойме 30 игроков, а те — у кого 20-21 футболист. В этом плане Мусаев — исключение. У него есть большая стабильность. «Краснодар» может помешать себе только сам, если начнёт делать ошибки, свойственные тем командам, которые не очень психологически сильны. Но мне кажется, что «Краснодар» в состоянии дойти этот путь», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

После 27 матчей Российской Премьер-Лиги первое место занимает «Краснодар», набравший 61 очко. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший 57 очков после 27 игр. Замыкает тройку лидеров чемпионата России ЦСКА, набравший 52 очка.

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