«Реал» Мадрид предложил «Ливерпулю» € 500 тыс. за трансфер Трента до старта КЧМ — Marca

Мадридский «Реал» планирует осуществить переход защитника сборной Англии Трента Александер-Арнольда до начала клубного чемпионата мира — 2025, который пройдёт с 15 июня по 13 июля. Как сообщает издание Marca, «сливочные» предложили € 500 тыс. за досрочное расторжение контракта англичанина с «Ливерпулем».

5 мая «Ливерпуль» официально объявил, что Трент Александер-Арнольд покинет команду свободным агентом в конце сезона. Контракт воспитанника с английским клубом подходит к концу 30 июня текущего года. Сообщается, что «Ливерпуль» отклонит данное предложение, поскольку не считает его привлекательным.