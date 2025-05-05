Колыванов: если бы Соболева прорвало раньше, «Зенит» был бы ближе к «Краснодару»

Российский тренер Игорь Колыванов высказался о дубле форварда «Зенита» Александра Соболева в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари НН» (2:1).

«Соболев — красавчик, но мог в матче с «Пари НН» забить пять мячей. В итоге он забил два гола и помог «Зениту» одержать волевую победу. С этим я его и поздравляю. Но его брали в команду для того, чтобы забивать. Я на 100% уверен, что в душе он недоволен своей игрой — мог забить больше и раньше помочь команде выйти вперёд.

Всё равно я рад за него. Когда Александр только начинал в «Спартаке», он забивал достаточно много. В конце сезона Соболев набрал хорошую физическую форму, появляются моменты и голы. Он верит в свои силы, что может забивать важные мячи. Если бы его прорвало раньше, «Зенит» был бы ближе к «Краснодару», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Мячи в ворота «Пари НН» стали для Александра Соболева вторым и третьим в 21 матче текущего розыгрыша РПЛ. Свой первый гол за сине-бело-голубых в чемпионате форвард забил в матче 23-го тура с «Локомотивом» (1:1). После 27 игр «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице с 57 очками, отставая от лидирующего «Краснодара» на четыре очка.