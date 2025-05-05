Сергей Пиняев выбрал лучшего футболиста в российской истории

Полузащитник «Локомотива» и национальной команды России Сергей Пиняев выбрал лучшего футболиста в новейшей истории России.

Выбор Пиняева пал на экс-форварда «Арсенала» и «Зенита» Андрея Аршавина. Во время видеоопроса в телеграм-канале российской сборной Аршавин опередил Алексея Миранчука, Александра Головина, Александра Мостового, Валерия Карпина, Сергея Семака, Александра Кержакова, Юрия Жиркова, Артёма Дзюбу, Дмитрия Аленичева, Романа Павлюченко, Игоря Акинфеева и Алана Дзагоева.

В нынешнем сезоне Сергей Пиняев провёл за «Локомотив» 35 матчей во всех турнирах, в которых отметился 10 забитыми мячами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2028 года. По информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 20-летнего футболиста составляет € 8 млн.