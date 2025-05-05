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«Я позвонил около часа ночи». Радимов раскрыл детали разговора с Семаком о Соболеве

«Я позвонил около часа ночи». Радимов раскрыл детали разговора с Семаком о Соболеве
Александр Соболев
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Экс-полузащитник «Зенита» Владислав Радимов рассказал, как позвонил главному тренеру санкт-петербургского клуба Сергею Семаку после матча с «Пари Нижний Новгород» (2:1) в 27-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, чтобы спросить, почему тот не заменил форварда сине-бело-голубых Александра Соболева. Нападающий отличился забитыми мячами на 54-й и 83-й минутах.

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
04 мая 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Грулёв – 14'     1:1 Соболев – 54'     2:1 Соболев – 83'    

«Был уверен, что Соболева заменят в перерыве после всех моментов. Я вам больше скажу: некоторые помощники Семака были уверены, что Соболева заменят. Я позвонил Семаку около часа ночи, меня мучил вопрос, спросил: «Серёж, почему ты не заменил Соболева? Просто по‑человечески интересно». Он мне говорит: «Александр не играл в Кубке России с ЦСКА. Видел, что он сильно переживал.

Я к нему подошёл и сказал готовиться к следующей игре. Он эти дни тренировался. Его били на тренировках, он никому не ответил, он пёр, как танк. Он был заряжен. И я его не заменил по одной простой причине: видел, что у него эти моменты есть. Какое‑то чувство подсказало». Вот мне никакое чувство не подсказало. Есть шестое чувство, которое помогает тренеру», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

После 27 сыгранных матчей «Зенит» располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 57 очков. В следующем туре подопечные Сергея Семака сыграют с махачкалинским «Динамо».

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