«Я позвонил около часа ночи». Радимов раскрыл детали разговора с Семаком о Соболеве

Экс-полузащитник «Зенита» Владислав Радимов рассказал, как позвонил главному тренеру санкт-петербургского клуба Сергею Семаку после матча с «Пари Нижний Новгород» (2:1) в 27-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, чтобы спросить, почему тот не заменил форварда сине-бело-голубых Александра Соболева. Нападающий отличился забитыми мячами на 54-й и 83-й минутах.

«Был уверен, что Соболева заменят в перерыве после всех моментов. Я вам больше скажу: некоторые помощники Семака были уверены, что Соболева заменят. Я позвонил Семаку около часа ночи, меня мучил вопрос, спросил: «Серёж, почему ты не заменил Соболева? Просто по‑человечески интересно». Он мне говорит: «Александр не играл в Кубке России с ЦСКА. Видел, что он сильно переживал.

Я к нему подошёл и сказал готовиться к следующей игре. Он эти дни тренировался. Его били на тренировках, он никому не ответил, он пёр, как танк. Он был заряжен. И я его не заменил по одной простой причине: видел, что у него эти моменты есть. Какое‑то чувство подсказало». Вот мне никакое чувство не подсказало. Есть шестое чувство, которое помогает тренеру», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

После 27 сыгранных матчей «Зенит» располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 57 очков. В следующем туре подопечные Сергея Семака сыграют с махачкалинским «Динамо».