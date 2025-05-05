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Радченко: сколько бы критики ни лилось на Соболева, Семак всё равно ему доверяет

Радченко: сколько бы критики ни лилось на Соболева, Семак всё равно ему доверяет
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Российский экс-футболист Дмитрий Радченко поделился мнением о доверии к форварду «Зенита» Александру Соболеву со стороны главного тренера сине-бело-голубых Сергея Семака. В матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги дубль нападающего принёс санкт-петербургскому клубу победу над «Пари НН» (2:1).

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
04 мая 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Грулёв – 14'     1:1 Соболев – 54'     2:1 Соболев – 83'    

«Для Соболева мячи в матче с «Пари НН» были очень важны. Можно вспомнить игру с «Локомотивом», когда Александр оказался в нужной точке и принёс очко «Зениту». Нельзя сказать, что этот сезон удался Соболеву, но самое главное, что в него верит тренерский штаб. Сколько бы критики ни лилось на него, Семак всё равно ему доверяет. Сейчас чутьё не обмануло главного тренера. Мне кажется, Александр ещё не до конца адаптировался, иначе он спокойно реализовывал бы свои голевые моменты», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Голы в ворота «Пари НН» стали для Александра Соболева вторым и третьим в 21 матче текущего розыгрыша РПЛ. Свой первый гол за сине-бело-голубых в чемпионате форвард забил в матче 23-го тура с «Локомотивом» (1:1). После 27 матчей «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице с 57 очками, отставая от лидирующего «Краснодара» на четыре очка.

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