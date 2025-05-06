Расписание матчей Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025 на 6 мая

Сегодня, 6 мая, пройдёт один ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025.

Расписание Лиги чемпионов УЕФА 6 мая (время — московское):

22:00. «Интер» (Италия) — «Барселона» (Испания).

Первый матч между этими командами завершился со счётом 3:3. В составе сине-гранатовых голами отметились нападающие Ламин Ямаль и Ферран Торрес. Также автогол забил вратарь «Интера» Ян Зоммер. За «нерадзурри» ворота соперника поразили форвард Маркус Тюрам и крайний защитник Дензел Думфрис, оформивший дубль.

В финале Лиги чемпионов «Интер» или «Барселона» встретятся с победителем пары «Арсенал» — «ПСЖ».

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: