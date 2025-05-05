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Глава «Зенита» Медведев рассказал, сможет ли Вендел ещё сыграть за клуб в нынешнем сезоне

Глава «Зенита» Медведев рассказал, сможет ли Вендел ещё сыграть за клуб в нынешнем сезоне
Вендел
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Председатель правления санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев высказался о состоянии полузащитника сине-бело-голубых Вендела, который получил повреждение в матче с «Пари Нижний Новгород» (2:1) в 27-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Напомним, в июле 2025 года Вендел перейдёт в бразильский «Ботафого».

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
04 мая 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Грулёв – 14'     1:1 Соболев – 54'     2:1 Соболев – 83'    

«Скорее всего, в этом сезоне Вендел уже не сможет сыграть», — приводит слова Медведева «Спорт-экспресс».

В нынешнем сезоне Вендел провёл за «Зенит» 27 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и 13 результативными передачами. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 27-летнего футболиста составляет € 20 млн.

После 27 сыгранных матчей «Зенит» располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 57 очков. В следующем туре подопечные Сергея Семака сыграют с махачкалинским «Динамо».

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