Глава «Зенита» Медведев рассказал, сможет ли Вендел ещё сыграть за клуб в нынешнем сезоне

Председатель правления санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев высказался о состоянии полузащитника сине-бело-голубых Вендела, который получил повреждение в матче с «Пари Нижний Новгород» (2:1) в 27-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Напомним, в июле 2025 года Вендел перейдёт в бразильский «Ботафого».

«Скорее всего, в этом сезоне Вендел уже не сможет сыграть», — приводит слова Медведева «Спорт-экспресс».

В нынешнем сезоне Вендел провёл за «Зенит» 27 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и 13 результативными передачами. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 27-летнего футболиста составляет € 20 млн.

После 27 сыгранных матчей «Зенит» располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 57 очков. В следующем туре подопечные Сергея Семака сыграют с махачкалинским «Динамо».