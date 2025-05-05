«Мы выложимся на 200%». Бастони — о предстоящем матче с «Барселоной» в полуфинале ЛЧ
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Защитник «Интера» Алессандро Бастони перед матчем 1/2 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» поделился настроем на предстоящую игру.
Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
06 мая 2025, вторник. 22:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Не начался
Барселона
Барселона, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Мы потенциально в двух играх от того, чтобы поднять над головой трофей Лиги чемпионов, мы определённо выложимся на 110%, мы выложимся на 200%. Знаем, что мы в полуфинале, это не то, что случается каждый год, мы очень хотим сыграть в этом матче, в наших рядах много энтузиазма и уверенности, и ждём не дождёмся завтрашнего вечера», — приводит слова пресс-служба «Интера»
В первой встрече «Интер» сыграл вничью с «Барселоной» со счётом 3:3. Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов состоится 6 мая, он пройдёт на стадионе «Сан-Сиро» в Милане.
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