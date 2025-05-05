Иван Таранов считает, что «Краснодар» может дрогнуть в случае ничьей с ЦСКА

Бывший защитник ЦСКА и «Краснодара» Иван Таранов поделился ожиданиями от очного матча между своими бывшими командами в рамках 28-го тура Российской Премьер-Лиги. Армейцы примут на своём поле «горожан» в субботу, 10 мая.

«ЦСКА захочет немного остановить восхождение «Краснодара» на вершину, тем более что армейцы играют дома. На «быках» висит очень большая ответственность. Любой исход матча может по-разному повлиять на «Краснодар». Если краснодарцы одержат уверенную победу, это придаст им ещё больше мотивации и сил на последние два тура. Если будет ничья, «быки» могут дрогнуть и пошатнуться. Команда ещё ни разу не была чемпионом России и не имеет опыта в этом плане», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После 27 проведённых матчей «Краснодар» возглавляет чемпионскую гонку с 61 очком. ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице РПЛ и имеет в своём активе 52 очка. Ближайший преследователь «Краснодара» — «Зенит» — набрал в 27 матчах 57 очков, а в 28-м туре сыграет на выезде с махачкалинским «Динамо».