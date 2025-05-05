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Гуренко: Соболев не сделал ничего сверхъестественного, он просто выполнил свою работу

Гуренко: Соболев не сделал ничего сверхъестественного, он просто выполнил свою работу
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Бывший полузащитник римской «Ромы» и московского «Локомотива» Сергей Гуренко не увидел ничего сверхъестественного в дубле форварда «Зенита» Александра Соболева в ворота «Пари НН» в 27-м туре Российской Премьер-Лиги. Два гола нападающего позволили сине-бело-голубым одержать волевую победу.

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
04 мая 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Грулёв – 14'     1:1 Соболев – 54'     2:1 Соболев – 83'    

«У нападающих часто бывают периоды, когда всё получается, а бывает — когда идёт голевая «засуха». Соболев всегда полезно играет на команду. В матче с «Пари НН» он дважды забил. А что должен делать нападающий? Забивать! У «Зенита» было много фланговых подач, а лучшие качества Соболева — игра в штрафной площади. Александр не сделал ничего сверхъестественного, он просто выполнил свою работу», — сказал Гуренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Голы в ворота «Пари НН» стали для Александра Соболева вторым и третьим в 21 матче текущего розыгрыша РПЛ. Свой первый мяч за сине-бело-голубых в чемпионате форвард забил в матче 23-го тура с «Локомотивом» (1:1). После 27 матчей «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице с 57 очками, отставая от лидирующего «Краснодара» на четыре очка.

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