Сергей Гуренко: думал, весной «Локомотив» возмужает, но получилось всё наоборот

Бывший полузащитник «Локомотива» Сергей Гуренко поделился предположениями о причинах спада железнодорожников в весенней части Российской Премьер-Лиги, а также оценил перспективы главного тренера клуба, Михаила Галактионова, на то, чтобы остаться в команде на будущий сезон.

«Закончатся три матча, и руководство «Локомотива» подведёт итоги этого сезона. Уже там будут смотреть, куда двигаться дальше. Я не знаю, какие цели и задачи у клуба стоят на сегодняшний день. Выиграть чемпионат — одна задача, развивать молодых — совершенно другая. У «Локомотива» очень перспективная команда.

Я думал, после зимних сборов железнодорожники добавят и возмужают, но получилось всё наоборот. Результаты ухудшились, и в атаке начали играть хуже. А последние две встречи были совсем блеклыми. Что касается будущего Галактионова, руководству клуба с ним разбираться — они его назначали. Возможно, спад команды весной связан с плохой подготовкой зимой», — сказал Гуренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После 27 матчей московский «Локомотив» занимает в турнирной таблице РПЛ шестое место с 46 очками. Отставание от третьей строчки, на которой располагается ЦСКА, составляет шесть очков. В трёх оставшихся матчах сезона железнодорожники поедут в гости к «Факелу», примут на своём поле ЦСКА, а также сыграют на выезде с «Акроном».