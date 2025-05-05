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«Крылья Советов» — «Динамо» Москва: Нгамалё открыл счёт на второй минуте

«Крылья Советов» — «Динамо» Москва: Нгамалё открыл счёт на второй минуте
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В эти минуты проходит матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) сезона-2024/2025, в котором встречаются самарские «Крылья Советов» и московское «Динамо». Игра проходит на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре. В качестве главного арбитра встречи выступает Евгений Буланов (Саранск). Матч начался в 18:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт в игре 1:0 в пользу гостей.

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
05 мая 2025, понедельник. 18:30 МСК
Крылья Советов
Самара
1-й тайм
1 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Нгамалё – 2'     1:1 Скопинцев – 31'    

На второй минуте нападающий «Динамо» Муми Нгамалё открыл счёт, получив голевую передачу от форварда Ярослава Гладышева — 1:0.

После 26 сыгранных матчей «Крылья» располагаются на 10-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков. «Динамо» после аналогичного количества игр занимает пятое место, заработав 47 очков.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
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