Радченко: у «Спартака» была чемпионская игра, но Станкович допустил множество ошибок

Экс-футболист сборных СССР и России Дмитрий Радченко высказался об игре московского «Спартака» под управлением сербского тренера Деяна Станковича в весенней части сезона.

«Спартак» в этом сезоне лихорадило. Мы помним, как Станкович начинал и какие решения принимал. Особенно в первом круге было много непонятного с выбором состава. Недопонимания были не только у специалистов, но и у болельщиков, и у журналистов. Вроде бы перед зимней паузой Станкович нащупал игру. Это был «Спартак», который выглядел лучше остальных команд РПЛ. Были нащупаны связи, и их нужно было только развивать.

Однако после зимней паузы мы видим, что начались эксперименты, и затух Угальде. Я бы сказал, что Станкович допустил множество ошибок. Не знаю, он сам лично или его тренерский штаб. У «Спартака» была чемпионская игра перед зимней паузой, но, к сожалению, весной этого мы не увидели. Конечно, такой результат — разочарование для красно-белых», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После 27 туров московский «Спартак» занимает в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги четвёртое место. В активе команды 51 набранное очко. Отставание от занимающего первое место «Краснодара» составляет 10 очков.