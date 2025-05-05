Футболист «Ахмата» Гандри пропустит остаток сезона из-за травмы

Защитник «Ахмата» тунисец Надер Гандри пропустит остаток сезона из-за повреждения голеностопного сустава, сообщает телеграм-канал грозненского футбольного клуба.

Защитник получил травму во время подготовки к матчу с московским ЦСКА в рамках 27-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ), который состоялся в воскресенье, 4 мая, в Грозном и завершился со счётом 1:1.

«Из-за характера травмы Гандри не сыграет в оставшихся матчах сезона и без хирургического вмешательства в течение месяца будет проходить курс реабилитации под наблюдением клубных врачей», — сообщили в клубе.

Надер Гандри присоединился к «Ахмату» в феврале 2024 года, перейдя из клуба «Аджман» (ОАЭ) в качестве свободного агента. В нынешнем сезоне он принял участие в 28 матчах, в которых забил четыре гола. Грозненцы с 24 очками в активе располагаются на 13-м месте в турнирной таблице РПЛ.