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Футболист «Ахмата» Гандри пропустит остаток сезона из-за травмы

Футболист «Ахмата» Гандри пропустит остаток сезона из-за травмы
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Защитник «Ахмата» тунисец Надер Гандри пропустит остаток сезона из-за повреждения голеностопного сустава, сообщает телеграм-канал грозненского футбольного клуба.

Защитник получил травму во время подготовки к матчу с московским ЦСКА в рамках 27-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ), который состоялся в воскресенье, 4 мая, в Грозном и завершился со счётом 1:1.

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
04 мая 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Койта – 9'     1:1 Самородов – 33'    

«Из-за характера травмы Гандри не сыграет в оставшихся матчах сезона и без хирургического вмешательства в течение месяца будет проходить курс реабилитации под наблюдением клубных врачей», — сообщили в клубе.

Надер Гандри присоединился к «Ахмату» в феврале 2024 года, перейдя из клуба «Аджман» (ОАЭ) в качестве свободного агента. В нынешнем сезоне он принял участие в 28 матчах, в которых забил четыре гола. Грозненцы с 24 очками в активе располагаются на 13-м месте в турнирной таблице РПЛ.

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