«Флуминенсе» хочет подписать нападающего ЦСКА Алеррандро — Тиаго Феррейра

Бразильский «Флуминенсе» заинтересован в подписании нападающего московского ЦСКА Алеррандро. Об этом сообщает журналист Тиаго Феррейра в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, бразильский клуб хочет оформить аренду форварда, который испытывает трудности с адаптацией в России. Также сообщается, что «Флуминенсе» хочет иметь право на выкуп нападающего.

В нынешнем сезоне Алеррандро провёл за ЦСКА четыре матча во всех турнирах. Действующий трудовой договор игрока с нынешним клубом рассчитан до зимы 2027 года с опцией продления ещё на один год. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего футболиста составляет € 4 млн.