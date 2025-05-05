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«Флуминенсе» хочет подписать нападающего ЦСКА Алеррандро — Тиаго Феррейра

«Флуминенсе» хочет подписать нападающего ЦСКА Алеррандро — Тиаго Феррейра
Алеррандро
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Бразильский «Флуминенсе» заинтересован в подписании нападающего московского ЦСКА Алеррандро. Об этом сообщает журналист Тиаго Феррейра в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, бразильский клуб хочет оформить аренду форварда, который испытывает трудности с адаптацией в России. Также сообщается, что «Флуминенсе» хочет иметь право на выкуп нападающего.

В нынешнем сезоне Алеррандро провёл за ЦСКА четыре матча во всех турнирах. Действующий трудовой договор игрока с нынешним клубом рассчитан до зимы 2027 года с опцией продления ещё на один год. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего футболиста составляет € 4 млн.

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