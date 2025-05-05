«Крылья Советов» — «Динамо» Москва: Скопинцев закатил мяч в свои ворота на 31-й минуте

В эти минуты проходит матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) сезона-2024/2025, в котором встречаются самарские «Крылья Советов» и московское «Динамо». Игра проходит на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре. В качестве главного арбитра встречи выступает Евгений Буланов (Саранск). Матч начался в 18:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт в игре 1:1.

На второй минуте нападающий «Динамо» Муми Нгамалё открыл счёт, получив голевую передачу от форварда Ярослава Гладышева. На 31-й минуте защитник бело-голубых Дмитрий Скопинцев закатил мяч в свои ворота — 1:1.

После 26 сыгранных матчей «Крылья» располагаются на 10-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков. «Динамо» после аналогичного количества встреч занимает пятое место, заработав 47 очков.