Стало известно, какой подписной бонус получит Трент в случае бесплатного перехода в «Реал»

Выяснились дополнительные детали ожидаемого перехода защитника «Ливерпуля» и сборной Англии Трента Александера-Арнольда в мадридский «Реал». Как сообщает издание Marca, бонус за подписание контракта, который «королевский клуб» заплатит воспитаннику «Ливерпуля», может составить € 20 млн.

Напомним, 5 мая английский клуб официально объявил, что Трент Александер-Арнольд покинет команду бесплатно в летнее трансферное окно. Действующий контракт защитника истекает в конце сезона. Ранее сообщалось, что «Реал» предложил «Ливерпулю» € 500 тыс. за досрочное расторжение контракта с игроком, чтобы он смог присоединиться к новому клубу перед стартом Клубного чемпионата мира — 2025.