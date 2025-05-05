Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стало известно, какой подписной бонус получит Трент в случае бесплатного перехода в «Реал»

Стало известно, какой подписной бонус получит Трент в случае бесплатного перехода в «Реал»
Комментарии

Выяснились дополнительные детали ожидаемого перехода защитника «Ливерпуля» и сборной Англии Трента Александера-Арнольда в мадридский «Реал». Как сообщает издание Marca, бонус за подписание контракта, который «королевский клуб» заплатит воспитаннику «Ливерпуля», может составить € 20 млн.

Напомним, 5 мая английский клуб официально объявил, что Трент Александер-Арнольд покинет команду бесплатно в летнее трансферное окно. Действующий контракт защитника истекает в конце сезона. Ранее сообщалось, что «Реал» предложил «Ливерпулю» € 500 тыс. за досрочное расторжение контракта с игроком, чтобы он смог присоединиться к новому клубу перед стартом Клубного чемпионата мира — 2025.

Материалы по теме
Трент и «Ливерпуль» — всё! И переход в «Реал» — никакое не предательство
Трент и «Ливерпуль» — всё! И переход в «Реал» — никакое не предательство
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android