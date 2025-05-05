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Мюллер выиграл 13-е чемпионство с «Баварией», только один игрок в топ-5 лиг достигал этого

Мюллер выиграл 13-е чемпионство с «Баварией», только один игрок в топ-5 лиг достигал этого
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Немецкий полузащитник «Баварии» Томас Мюллер стал 13-кратным чемпионом Германии. Мюнхенцы выиграли трофей за два тура до конца Бундеслиги благодаря ничьей «Байера» с «Фрайбургом» (2:2) в 32-м туре.

Таким образом, Томас Мюллер сравнялся по количеству чемпионств в топ-5 европейских чемпионатов с легендой «Манчестер Юнайтед» Райаном Гиггзом, который до недавнего времени оставался единственным футболистом с таким количеством трофеев.

Контракт Томаса Мюллера с «Баварией» истекает в конце сезона. Стороны уже официально объявили, что не будут продолжать сотрудничество. Мюллер покинет клуб в статусе свободного агента.

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