Валерий Овчинников: «Газпром» не простит упущенное чемпионство — могут «оторвать башку»

Российский тренер Валерий Овчинников высказался о чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге сезона-2024/2025.

«Краснодар» играет очень стабильно, забирая очко за очком. Но «Зенит» будет драться до последнего. Клубное руководство в случае неудовлетворительного результата прилично зависнет. «Газпром» не простит упущенное чемпионство — могут «оторвать башку».

Будет интересно, если «Краснодар» возьмёт своё — чемпионат нужно чуть-чуть поменять. Петербуржцы устроились и плывут, как в тёплой ванне. Они разорвали «Краснодар», но где были до этого?» — сказал Овчинников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После 27 сыгранных матчей «Зенит» располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 57 очков. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 61 очко также после 27 встреч.