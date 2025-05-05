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Туфрин: Соболев сначала был антигероем с «Пари НН», столько недобрых слов было в его адрес

Туфрин: Соболев сначала был антигероем с «Пари НН», столько недобрых слов было в его адрес
Александр Соболев
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Бывший президент санкт-петербургского «Зенита» Леонид Туфрин оценил игру нападающего сине-бело-голубых Александра Соболева в матче с «Пари Нижний Новгород» (2:1) в 27-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025.

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
04 мая 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Грулёв – 14'     1:1 Соболев – 54'     2:1 Соболев – 83'    

«Соболев сначала был антигероем в матче с «Пари НН». Столько недобрых слов звучало в его адрес, особенно в первом тайме. Уже после перерыва Александр реабилитировался. Когда-то это должно было произойти, и слава богу, что это произошло вчера. Кроме Соболева, никто из игроков «Зенита» не создал голевых моментов. Дальнейшая его голевая серия зависит от индивидуальности, фарта его и команды.

Отрыв до «Краснодара» сохраняется. Многое зависит от предстоящих игр «быков». ЦСКА тоже нужны очки. Я больше надеюсь на «Оренбург», чем на «Динамо» в последнем туре. Не всё в руках и ногах «Зенита», как и в прошлом сезоне», — сказал Туфрин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После 27 сыгранных матчей «Зенит» располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 57 очков. В следующем туре подопечные Сергея Семака сыграют с махачкалинским «Динамо».

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