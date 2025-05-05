Туфрин: Соболев сначала был антигероем с «Пари НН», столько недобрых слов было в его адрес

Бывший президент санкт-петербургского «Зенита» Леонид Туфрин оценил игру нападающего сине-бело-голубых Александра Соболева в матче с «Пари Нижний Новгород» (2:1) в 27-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025.

«Соболев сначала был антигероем в матче с «Пари НН». Столько недобрых слов звучало в его адрес, особенно в первом тайме. Уже после перерыва Александр реабилитировался. Когда-то это должно было произойти, и слава богу, что это произошло вчера. Кроме Соболева, никто из игроков «Зенита» не создал голевых моментов. Дальнейшая его голевая серия зависит от индивидуальности, фарта его и команды.

Отрыв до «Краснодара» сохраняется. Многое зависит от предстоящих игр «быков». ЦСКА тоже нужны очки. Я больше надеюсь на «Оренбург», чем на «Динамо» в последнем туре. Не всё в руках и ногах «Зенита», как и в прошлом сезоне», — сказал Туфрин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После 27 сыгранных матчей «Зенит» располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 57 очков. В следующем туре подопечные Сергея Семака сыграют с махачкалинским «Динамо».