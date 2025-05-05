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Флик — о «Барселоне»: здорово тренировать такую команду

Флик — о «Барселоне»: здорово тренировать такую команду
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Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик перед матчем 1/2 финала Лиги чемпионов с «Интером» поделился мнением о своей команде.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
06 мая 2025, вторник. 22:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Не начался
Барселона
Барселона, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Когда мы начинали сезон, никто не имел ни малейшего представления о том, чего мы добьёмся. Мы заработали два титула, а теперь нам предстоит ещё одна важная неделя. Я хочу, чтобы мои игроки наслаждались собой и тем, как мы выступаем. Мы желаем наслаждаться игрой в футбол и хотим, чтобы болельщики наслаждались этим. Это здорово — тренировать такую команду», — приводит слова Флика пресс-служба УЕФА.

В первой встрече «Барселона» сыграла вничью с «Интером» со счётом 3:3. Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов состоится 6 мая, он пройдёт на стадионе «Сан-Сиро» в Милане.

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