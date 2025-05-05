Олег Терёхин: хотелось бы, чтобы Шунин пошёл работать тренером в «Динамо»

Бывший форвард московского «Динамо» Олег Терёхин прокомментировал новости о решении экс-голкипера бело-голубых Антона Шунина завершить футбольную карьеру. Бывший голкипер «Динамо» покинул столичный клуб летом прошлого года в статусе свободного агента.

«Шунин закончил карьеру, пускай теперь занимается бизнесом. Но на сколько его хватит? Сейчас год-два позанимается этим и вернётся в футбол. Футбольные люди не могут без него. Думаю, 100% его потянет обратно, тем более что он всю жизнь играл за один клуб. Бизнес бизнесом, но без футбола будет тяжело.

Если Антон решится возвращаться в футбол, нужно идти в качестве тренера. У него сколько опыта! Я читал с ним интервью. Он говорил, что ему сделали предложение, когда он уходил из «Динамо». Видимо, показалось предложение маленьким по сравнению с тем, что он получал, когда был футболистом. Уже когда выходишь на пенсию, всё другое — таких зарплат не будет! Верю, что он подумает, всё сопоставит и пойдёт работать наставником. Хотелось бы, чтобы Антон пошёл работать тренером в «Динамо», — сказал Терёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Антон Шунин выступал за основную команду «Динамо» с января 2007-го по июль 2024-го. Ранее сообщалось, что интерес к экс-вратарю сборной России проявлял клуб «Аполлон» из чемпионата Кипра, однако футболист отказался от потенциального переезда.