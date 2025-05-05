Марцел Личка — о составе «Динамо»: хотел, чтобы некоторые ушли, но их не убрали

Экс главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка рассказал о желании изменить состав бело-голубых после сезона-2023/2024.

— В прошлом сезоне вы были в одном голе от чемпионства, заняли третье место. После этого вы просили об усилении?

— Разговор идёт всегда. Сначала я хотел, чтобы некоторые футболисты ушли из команды. Они были в составе два-три года, они были игроками ротации — думаю, чуть-чуть тормозили ту команду. Их не убрали.

— Вы о Макарове и Дасе?

— Не хочу называть имён, это нечестно. Я не знал, как будет готов Майсторович, поэтому хотел одного центрального защитника. Одного левого защитника. Справа были молодой Бессмертный и Даса, у которого ещё был контракт на год. Я хотел конкуренцию слева: если бы Скопинцев чувствовал, что есть ещё один игрок на его позиции, то он прогрессировал бы.

— Это был Сильянов?

— Была такая возможность, но всё уперлось в деньги. Прошлой зимой не получилось взять Воробьёва, я хотел его забрать летом. Он был бы хорошей альтернативой Тюкавину, к тому же может сыграть на двух-трёх позициях. Это идеально. Например, Кутицкий не всегда играет, но он может всегда помочь, потому что сезон длинный, может быть спад формы, травмы. Воробьёв помог бы на двух-трёх позициях, физически сильный, хороший ментально, может забить головой.

— Вы не почувствовали, что Бувачу не понравилось ваше желание подписать игроков «Оренбурга»? Воробьёва, Эктова и Переса?

— Перес — питбуль на поле, который не умеет проигрывать, в том числе на тренировках. Глебов — такой же, постоянно злой игрок. Они отдают всё. Эктов — один из вариантов. Если бы Даса ушёл, справа могли быть, например, Эктов и Бессмертный. В «Оренбурге» Эктов много играл и слева.

— Когда звучат фамилии футболистов «Оренбурга», которые никогда не играли за большие клубы…

— А кто будет работать на поле? Звёзды или ноунеймы? Нужны ноунеймы, которые дают характер. Да, у меня были Карраскаль, Бителло, Тюкавин, Чавес — звёзды. Но кто будет работать? Бителло будет стелиться в подкатах? Карраскаль?

— Бывают игроки с характером, но и выше уровнем.

— Воробьёв — плохой футболист? Я не говорю, что Воробьёв и Эктов постоянно бы выступали, но нужны ноунейм-игроки, которые будут делать работу, чтобы звёзды могли выходить. Ну и при всём уважении и любви к Эктову, если бы летом мне предложили Касереса, я бы взял Касереса.

— Летом вам не предлагали Касереса и Глебова?

— Глебова я хотел летом, но всё решается на уровне руководства. Тогда не получилось, в футболе так бывает. Я рад, что они пришли зимой. Сразу видно, какой вклад внёс Касерес. Глебову было посложнее, потому что у него было повреждение ахилла. Нужно было время вылечить травму — сейчас от матча к матчу Глебов лучше, — сказал Личка в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

После 26 сыгранных матчей «Динамо» располагается на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ сезона-2024/2025, набрав 47 очков.