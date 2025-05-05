«Он гений». Главный тренер «Барселоны» Флик высказался о Ямале

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о полузащитнике своей команды Ламине Ямале перед матчем 1/2 финала Лиги чемпионов с «Интером». Игра пройдёт во вторник, 6 мая.

«Надеюсь, вы меня уже знаете, и для меня главное — это команда. Ламин — гений. То, что он делает, просто невероятно. В свои 17 лет он помог нам отыграться в среду (в первом матче с «Интером» (3:3), 30 апреля. — Прим. «Чемпионата»). Он должен показывать это постоянно. Мы хотим выйти в финал, и нам нужно, чтобы все были на высоте», — приводит слова Флика пресс-служба УЕФА.

В нынешнем сезоне Ямаль принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 15 голами и 24 результативными передачами. Действующий трудовой договор игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.