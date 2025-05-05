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Овчинников: понравилось, что Галактионов выпустил 11 россиян, сколько их у «Краснодара»?

Овчинников: понравилось, что Галактионов выпустил 11 россиян, сколько их у «Краснодара»?
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Российский тренер Валерий Овчинников высказался о большом количестве легионеров из стран Южной Америки и Африки в Российской Премьер-Лиге. Напомним, в стартовом составе «Локомотива» на матч 27-го тура РПЛ с «Оренбургом» (1:1) вышли 11 россиян.

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
03 мая 2025, суббота. 17:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
Оренбург
Оренбург
1:0 Пиняев – 57'     1:1 Татаев – 66'    
Удаления: Тимофеев – 64' / нет

«Я был бы очень рад увидеть Сёмина или Черчесова в «Локомотиве». Но думаю, что это пока слухи. Надо смотреть на руководство клуба. Там смена произойдёт, если поменяется руководство РЖД. Пока Галактионов будет работать. Мне понравилось, что он в последнем матче выставил 11 россиян. У «Краснодара» и «Зенита» сколько россиян? У нас чемпионат чего идёт? Южной Америки с Африкой? Когда смотришь каждый матч РПЛ, не видишь россиян», — сказал Овчинников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ранее в СМИ появлялась информация о возможном уходе с поста главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова. По слухам, красно-зелёные на место Галактионова рассматривают кандидатуру бывшего тренера железнодорожников Юрия Сёмина.

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