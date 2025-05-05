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Результаты матчей РПЛ сезона-2024/2025 5 мая

Результаты матчей РПЛ сезона-2024/2025 5 мая
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Сегодня, 5 мая, состоялся один матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедшей встречи.

Результаты матчей РПЛ 5 мая:

«Крылья Советов» — «Динамо» Москва — 1:3.

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар». Команда набрала 61 очко после 27 матчей. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработав 57 очков. Тройку лидеров замыкает московский ЦСКА (52). «Динамо» располагается на пятой сточке с 50 очками. В зоне вылета располагаются «Факел» (16) и «Оренбург» (18). В зоне стыковых матчей — «Ахмат» (24) и «Пари Нижний Новгород» (23).

Расписание матчей РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
Комментарии
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