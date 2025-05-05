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Крылья Советов — Динамо Москва, результат матча 27-го тура РПЛ, счёт 1:3, 5 мая 2025 года

Московское «Динамо» вдесятером одержало победу над «Крыльями», Гладышев оформил дубль
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Завершился матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) сезона-2024/2025, в котором встречались самарские «Крылья Советов» и московское «Динамо». Команды играли на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Булановым (Саранск). «Динамо» одержало победу со счётом 3:1.

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
05 мая 2025, понедельник. 18:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
1 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Нгамалё – 2'     1:1 Скопинцев – 31'     1:2 Гладышев – 55'     1:3 Гладышев – 82'    
Удаления: нет / Карраскаль – 49'

На второй минуте нападающий «Динамо» Муми Нгамалё открыл счёт, получив голевую передачу от форварда Ярослава Гладышева. На 31-й минуте защитник бело-голубых Дмитрий Скопинцев закатил мяч в свои ворота. На 49-й минуте полузащитник гостей Хорхе Карраскаль получил красную карточку. На 55-й минуте Гладышев вывел «Динамо» вперёд. На 84-й минуте Гладышев оформил дубль во встрече — 3:1.

После 27 сыгранных матчей «Крылья Советов» располагаются на 10-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков. «Динамо» после аналогичного количества встреч занимает пятое место, заработав 50 очков. В следующем туре «Крылья» сыграют с «Пари НН» (12 мая), а бело-голубые — со «Спартаком» (11 мая).

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
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