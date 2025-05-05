Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Российская Премьер-Лига сезона-2024/2025: результаты матчей 27-го тура и турнирная таблица

Российская Премьер-Лига сезона-2024/2025: результаты матчей 27-го тура и турнирная таблица
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 5 мая, завершился 27-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших матчей.

2 мая, пятница:

«Акрон» Тольятти — «Динамо» Махачкала — 1:0.

3 мая, суббота:

«Локомотив» — «Оренбург» — 1:1;
«Краснодар» — «Рубин» — 2:1.

4 мая, воскресенье:

«Факел» — «Спартак» Москва — 0:0;
«Ахмат» — ЦСКА — 1:1;
«Зенит» — «Пари Нижний Новгород» — 2:1;
«Химки» — «Ростов» — 1:2.

5 мая, понедельник:

«Крылья Советов» — «Динамо» Москва — 1:3.

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар». Команда набрала 61 очко после 27 матчей. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработав 57 очков. Тройку лидеров замыкает московский ЦСКА (52). В зоне вылета располагаются «Факел» (16) и «Оренбург» (18). В зоне стыковых матчей — «Ахмат» (24) и «Пари Нижний Новгород» (23).

Турнирная таблица РПЛ
Расписание матчей РПЛ
Материалы по теме
Первый матч «Динамо» без Лички — триллер! Гладышев сиял, Карраскаль глупо удалился. Видео
Первый матч «Динамо» без Лички — триллер! Гладышев сиял, Карраскаль глупо удалился. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android