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Полузащитник «Динамо» Карраскаль пропустит дерби со «Спартаком» в 28-м туре РПЛ

Полузащитник «Динамо» Карраскаль пропустит дерби со «Спартаком» в 28-м туре РПЛ
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Полузащитник московского «Динамо» Хорхе Карраскаль не сможет принять участия в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком». Колумбиец пропустит дерби по причине дисквалификации из-за удаления в заключительном матче 27-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (3:1).

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
05 мая 2025, понедельник. 18:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
1 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Нгамалё – 2'     1:1 Скопинцев – 31'     1:2 Гладышев – 55'     1:3 Гладышев – 82'    
Удаления: нет / Карраскаль – 49'

Карраскаль получил красную карточку за отмашку на 49-й минуте игры при счёте 1:1. В оставшееся время матча форвард бело-голубых Ярослав Гладышев оформил дубль и принёс своей команде победу.

После 27 туров московское «Динамо» занимает в турнирной таблице РПЛ пятое место. В активе команды 50 набранных очков. Отставание от «Спартака», занимающего четвёртую строчку, составляет одно очко.

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