Полузащитник «Динамо» Карраскаль пропустит дерби со «Спартаком» в 28-м туре РПЛ

Полузащитник московского «Динамо» Хорхе Карраскаль не сможет принять участия в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком». Колумбиец пропустит дерби по причине дисквалификации из-за удаления в заключительном матче 27-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (3:1).

Карраскаль получил красную карточку за отмашку на 49-й минуте игры при счёте 1:1. В оставшееся время матча форвард бело-голубых Ярослав Гладышев оформил дубль и принёс своей команде победу.

После 27 туров московское «Динамо» занимает в турнирной таблице РПЛ пятое место. В активе команды 50 набранных очков. Отставание от «Спартака», занимающего четвёртую строчку, составляет одно очко.