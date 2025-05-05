Марцел Личка заявил, что не понимает, почему его уволили из «Динамо»

Экс главный тренер «Динамо» Марцел Личка прокомментировал свой уход из московского клуба.

— После прошлого сезона вы говорили, что не понимаете, останетесь ли в «Динамо». Почему так было?

— Потому что со мной никто не разговаривал. Автоматическое продление — это хорошо, но клуб мог сказать: «Марцел, нас не устраивает твоя работа, мы хотим другого тренера». Так было бы и в этом году. Может, мы закончили бы на третьем месте.

— Вы чувствовали, что руководство в вас не влюблено, а просто механически выполняет обязательства?

— Не знаю.

— Ваши отношения с руководством изменились после поражения от «Краснодара»?

— Нет. Я видел Бувача [спортивного директора] и Гафина [председателя совета директоров]. Когда они приходили на стадион, говорили: «Привет! Как дела?» Как было, так и осталось.

— За ужином в ресторане вы не встречались?

— Нет.

— Гафин несколько раз говорил, что ему не совсем нравится футбол «Динамо».

— Как клуб ищет игрока, так же делает и с тренером. Если ты хочешь забрать Личку, значит, команда будет больше играть вперёд, забивать, но будет и пропускать.

— Как вы реагировали на те высказывания?

— Я не всё видел. Свободный человек может выражать своё мнение. Гафин его выражал — и всё.

— У вас было ощущение, что в последние полгода «Динамо» ищет повод, чтобы вас убрать?

— Слышу об этом с начала зимы. Я очень рад, что делаю свою работу. Если ты завтра придёшь и скажешь: «Марцел, спасибо за работу» — окей, спасибо.

— Вы не чувствовали, что вас хотят убрать?

— Я не чувствовал давления. Ко мне не приходил Гафин и, например, не говорил: «Марцел, у тебя есть четыре матча. Если их не выиграешь, всё закончится». Такого ни разу не было. А если бы такое и сказали… Ну и что, что давление? Год назад в клубе не верили, что мы можем до конца бороться за чемпионство.

Большинство людей, следящих за футболом, не были уверены, что мы можем выиграть. То, что мы делали, вера привели к тому, где мы были. За два года мы показали много хороших матчей, забивали голы, наши игры можно было смотреть как болельщик футбола, а не «Динамо». Мы дали много хороших эмоций.

— Вы понимаете, почему вас уволили сейчас?

— Нет. Думаю, если бы меня хотели уволить, то должны были бы сделать это после «Нижнего», — сказал Личка в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

После 27 сыгранных матчей «Динамо» располагается на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ сезона-2024/2025, набрав 50 очков. В следующем туре подопечные Ролана Гусева сыграют со «Спартаком». Матч состоится 11 мая, начало — в 19:30 мск.