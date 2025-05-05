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Дани Ольмо: я пришёл в «Барселону», чтобы побеждать

Дани Ольмо: я пришёл в «Барселону», чтобы побеждать
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Полузащитник «Барселоны» Дани Ольмо перед вторым полуфинальным матчем Лиги чемпионов — 2024/2025 с «Интером» рассказал о своём настрое и команды в целом на предстоящий матч. Игра пройдёт завтра, 6 мая.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
06 мая 2025, вторник. 22:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Не начался
Барселона
Барселона, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я пришёл в «Барсу», чтобы побеждать. Я представлял себе, как буду бороться за все титулы, я понимал, что мы можем это сделать. У нас есть команда, чтобы сделать это. Я в порядке, счастлив, мотивирован и готов помочь команде. Это мой первый год с Ханси, и менталитет таков, что мы должны идти все вместе. Перемены прошли очень хорошо. Мы прикладываем все усилия для реализации этой идеи, и всё идёт хорошо.

Мы восстановились. Мы в порядке. Это важный фактор, когда игры проходят так поздно и каждые три-четыре дня. Отдых — важный фактор. Я вижу, что команда хорошо подготовлена, на 100% полна энергии и мотивации», — приводит слова Ольмо пресс-служба УЕФА.

В нынешнем сезоне Ольмо сыграл за клуб 34 матча во всех турнирах, в которых отметился 10 забитыми мячами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

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