Андрей Кобелев: честь и хвала игрокам «Динамо» за победу над «Крыльями Советов»

Российский тренер Андрей Кобелев высказался о победе московского «Динамо» в меньшинстве над «Крыльями Советов» (3:1) в рамках 27-го тура Российской Премьер-Лиги. С 49-й минуты бело-голубые играли вдесятером после удаления колумбийца Хорхе Карраскаля.

«Со стороны «Динамо» матч с «Крыльями Советов» получился качественным. Самое главное — победа, а также то, что все ребята бились до конца, хотя практически весь второй тайм играли в меньшинстве. Честь им и хвала. При этом надо обратить внимание на «Крылья», которые были не подготовлены к этому матчу.

После смены тренера в футболе у игроков происходит психологическая встряска. Футболисты, которые по каким-то причинам не попадают в основу, хотят доказать новому тренеру свою состоятельность. «Динамо» не отступало от своей игры, хорошо взаимодействовало и активно атаковало. С одной стороны, меня удивили «Крылья», что так плохо сыграли, с другой стороны — это синдром периферии. Самарцы набрали достаточное количество очков, чтобы остаться в РПЛ, поэтому проявляется расхлябанность», — сказал Кобелев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После 27 туров московское «Динамо» занимает в турнирной таблице РПЛ пятое место. В активе команды 50 набранных очков. 1 мая с поста главного тренера бело-голубых был уволен чешский специалист Марцел Личка. Его место временно занял россиянин Ролан Гусев. «Крылья Советов» с 30 очками в 27 матчах занимают 10-е место.